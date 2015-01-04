Как удалить раздел на флешке

Что делать если объем флешки стал значительно меньше и форматированием это не исправляется? Скорее всего, причина в разделе ограниченного размера. Это могут быть, например, последствия работы каких-то программ или эксперименты над созданием загрузочной флешки. Я расскажу самый быстрый и простой способ удалить раздел на флешке и вернуть ее полную емкость.

Суть проблемы

Ситуация с моей флешкой: в проводнике отображается объем 1.91 ГБ, хотя она на 8ГБ и объем должен быть 7 ГБ с копейками. Форматирование из проводника ничего не даст, так как объем урезан из-за созданного на ней раздела на ~2000 МБ.

Если открыть Управление дисками, то мы видим, что флешка имеет рабочий раздел на 1.92 ГБ, а большая часть вообще значится как «не распределен».

Стандартное управление дисками в Windows не допускает манипуляции с разделами для съемных накопителей (коими флешки и являются). Все действия в меню просто недоступны.

Конечно, есть множество более продвинутых программ для управления разделами, которые умеют работать и с флешками, но их нужно скачивать, устанавливать, к тому же, они обычно не бесплатные.

Нам желательно обойтись без лишних программ и сделать это быстро. Один из самых известных способов – использовать diskpart. Это утилита командной строки, которая есть в любой Windows, начиная с XP. Но не каждому по кайфу сидеть и впечатывать эти команды, да и можно ошибиться, удалив не те разделы.

Мы пойдем легким путем – воспользуемся утилитой HP USB Disk Storage Format Tool и сделаем все быстро и просто. Для любителей хардкора (или на всякий случай) в конце поста вы найдете способ с diskpart.

В процессе удаления разделов и форматирования все данные на носителе будут потеряны!

HP USB Disk Storage Format Tool

Утилита форматирования USB накопителей от Hewlett-Packard. Подходит для любыхи других съемных накопителей. Работает с устройствамипроизводителей (не только HP).

Скачать можно с softpedia.com или отсюда:

После скачивания, распакуйте и запустите HPUSBDisk.exe. Запускать нужно обязательно с правами администратора (правой кнопкой -> Запуск от имени администратора), иначе не будет работать.

Сам процесс буквально на пару кликов мышкой:

Убедитесь, что флешка выбрана правильно (жесткие диски утилита не видит, переживать не стоит) Выберите нужную вам файловую (FAT32 или NTFS) Можно указать метку тома Убедитесь, что стоит галочка Quick Format Жмите Start

После этого утилита выдаст предупреждение, что данные будут уничтожены. Жмите Да, чтобы запустить процесс.

Быстрое форматирование занимает совсем немного времени, обычно меньше минуты. После завершения вы увидите окошко с результатами.

Можно закрывать программу и радоваться полному размеру флешки (на скрине видно, что он вернулся в норму).

SD Formatter Tool

Аналогичным с утилитой от HP функционалом обладает SD Formatter Tool. Скачать ее можно отсюда (есть версия для Windows и для Mac OS). Весит она немного больше (~6МБ) и требует установки.

Она хоть и создана для SD (SD/SDHC/SDXC), но работает с любыми USB накопителями. Форматирует только в FAT32 (если нужно что-то другое, то после можно переформатировать уже стандартными способами).

Способ с diskpart

Для начала нам нужна командная строка с правами администратора. Найти ее можно в меню Пуск (Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка), для запуска: правой кнопкой -> Запуск от имени администратора.

Удалить старый раздел и форматировать, можно выполнив следующие команды:

diskpart (запуск утилиты) list disk (получаем список всех дисков в системе) select disk x (x – это номер вашего флеш накопителя в списке) detail disk (необязательно, просто чтобы убедиться, что флешка выбрана правильно) clean (удаление всех разделов на диске) create partition primary (создаем первичный раздел) select partition 1 (выбираем только что созданный раздел) format fs=ntfs quick (fs=fat32, если нужна файловая FAT32)

В итоге, весь процесс выглядит примерно так:

После 5 шага можно закрыть окно и отформатировать через проводник, но можно продолжить и через diskpart дальше.