Как удалить раздел на флешке

Автор ToolGIR. Опубликовано в Софт

Как удалить раздел на флешке

Что делать если объем флешки стал значительно меньше и форматированием это не исправляется? Скорее всего, причина в разделе ограниченного размера. Это могут быть, например, последствия работы каких-то программ или эксперименты над созданием загрузочной флешки. Я расскажу самый быстрый и простой способ удалить раздел на флешке и вернуть ее полную емкость.

Суть проблемы

Ситуация с моей флешкой: в проводнике отображается объем 1.91 ГБ, хотя она на 8ГБ и объем должен быть 7 ГБ с копейками. Форматирование из проводника ничего не даст, так как объем урезан из-за созданного на ней раздела на ~2000 МБ.

Уменьшенный объем флешки в проводнике

Если открыть Управление дисками, то мы видим, что флешка имеет рабочий раздел на 1.92 ГБ, а большая часть вообще значится как «не распределен».

Управление дисками Windows

Стандартное управление дисками в Windows не допускает манипуляции с разделами для съемных накопителей (коими флешки и являются). Все действия в меню просто недоступны.

Конечно, есть множество более продвинутых программ для управления разделами, которые умеют работать и с флешками, но их нужно скачивать, устанавливать, к тому же, они обычно не бесплатные.

Нам желательно обойтись без лишних программ и сделать это быстро. Один из самых известных способов – использовать diskpart. Это утилита командной строки, которая есть в любой Windows, начиная с XP. Но не каждому по кайфу сидеть и впечатывать эти команды, да и можно ошибиться, удалив не те разделы.

Мы пойдем легким путем – воспользуемся утилитой HP USB Disk Storage Format Tool и сделаем все быстро и просто. Для любителей хардкора (или на всякий случай) в конце поста вы найдете способ с diskpart.

В процессе удаления разделов и форматирования все данные на носителе будут потеряны!

HP USB Disk Storage Format Tool

Утилита форматирования USB накопителей от Hewlett-Packard. Подходит для любых флешек, SD карт и других съемных накопителей. Работает с устройствами любых производителей (не только HP).

Скачать можно с softpedia.com или отсюда:

Скачать HP USB Disk Storage Format Tool (Версия 2.2.3, 39 КБ, Скачан 10951)

После скачивания, распакуйте и запустите HPUSBDisk.exe. Запускать нужно обязательно с правами администратора (правой кнопкой -> Запуск от имени администратора), иначе не будет работать.

Работа с HP USB Disk Storage Format Tool

Сам процесс буквально на пару кликов мышкой:

  1. Убедитесь, что флешка выбрана правильно (жесткие диски утилита не видит, переживать не стоит)
  2. Выберите нужную вам файловую (FAT32 или NTFS)
  3. Можно указать метку тома
  4. Убедитесь, что стоит галочка Quick Format
  5. Жмите Start

После этого утилита выдаст предупреждение, что данные будут уничтожены. Жмите Да, чтобы запустить процесс.

HP USB Disk Storage Format Tool - предупреждение

Быстрое форматирование занимает совсем немного времени, обычно меньше минуты. После завершения вы увидите окошко с результатами.

HP USB Disk Storage Format Tool - результат форматирования

Можно закрывать программу и радоваться полному размеру флешки (на скрине видно, что он вернулся в норму).

SD Formatter Tool

Аналогичным с утилитой от HP функционалом обладает SD Formatter Tool. Скачать ее можно отсюда (есть версия для Windows и для Mac OS). Весит она немного больше (~6МБ) и требует установки.

SD Formatter Tool

Она хоть и создана для SD (SD/SDHC/SDXC), но работает с любыми USB накопителями. Форматирует только в FAT32 (если нужно что-то другое, то после можно переформатировать уже стандартными способами).

Способ с diskpart

Для начала нам нужна командная строка с правами администратора. Найти ее можно в меню Пуск (Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка), для запуска: правой кнопкой -> Запуск от имени администратора.

Удалить старый раздел и форматировать, можно выполнив следующие команды:

  1. diskpart (запуск утилиты)
  2. list disk (получаем список всех дисков в системе)
  3. select disk x (x – это номер вашего флеш накопителя в списке)
  4. detail disk (необязательно, просто чтобы убедиться, что флешка выбрана правильно)
  5. clean (удаление всех разделов на диске)
  6. create partition primary (создаем первичный раздел)
  7. select partition 1 (выбираем только что созданный раздел)
  8. format fs=ntfs quick (fs=fat32, если нужна файловая FAT32)

В итоге, весь процесс выглядит примерно так:

Процесс удалеиня и создания раздела в diskpart

После 5 шага можно закрыть окно и отформатировать через проводник, но можно продолжить и через diskpart дальше.

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Комментарии (34)

  • ДикийХищник

    |

    ООО круто, я уже хотел выкидывать флешку, ты спас ее. Сделай
    веб кошелек, чтобы люди могли позолотить ручку. *THUMBS UP*

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Рад, что помогло! А денюжку, если кто хочет, пусть лучше детишкам на молочишко отдаст. :)

      Ответить

  • мурат

    |

    а версия для linux?

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую! Я liux не юзаю, а тем, кто юзает такие инструкции обычно не требуются. Знаю есть GParted и, наверное, еще десяток подобных.

      Ответить

  • Мутал

    |

    Спасибо, очень полезная программа. И ты тоже супер. =)

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Пожалуйста! :-D Рад, что помогло.

      Ответить

  • Syava

    |

    Помогло *YAHOO* *YAHOO* Огромное СПАСИБО!!! Очень полезная статья и особенно прога *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*

    Ответить

  • Сергей

    |

    Спасибо за помощь.

    Мне инструкция с diskpart помогла

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Пожалуйста! Больше способов — больше шансов. =)

      Ответить

  • Игорь

    |

    Для Windows XP ничего не работает

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Все представленные способы прекрасно работают на любой версии Windows. XP в том числе.
      Возможно ваша проблема в чем-то другом. Подробностей не добавите?

      Ответить

  • Ильюха

    |

    Огромное спасибо!!!После форматирования никак не получалось сделать загрузочную флешку.А нужно было всего лишь создать первичный раздел.

    Ответить

  • TImur

    |

    Программа DiskPart обнаружила ошибку: Параметр задан неверно.
    Дополнительные сведения см. в журнале событий системы.

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      И после какой это команды? Для начала напишите, что набираете.
      Если на этапе форматирования, то возможно флешка битая.

      Ответить

  • Art

    |

    Может посоветуете что то! у меня на телефоне стояла флешка 64 было сделано так что внутренняя память телефона объедини на со флешкой, после глюка или вируса часть программ удалилось я решил форматнуть но не помогло и мало того формат преобразовался в RAW, я всеми средствами пробывал удалить разделы, отформатировать как только не пытался все не помогло. может есть какоето средство еще, жалко выкидывать (напишите на почту)спасибо

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      RAW в большинстве случаев значит, что повреждена MBR. Если данные уже не важны и повреждение не физическое, то первый способ с HP USB Disk Storage Format Tool вам поможет (проверено). Естественно для этого карту придется вынуть из телефона и через кардридер подключить к компу.

      Ответить

  • Артём

    |

    У меня вообще веселуха, чтобы на телефоне сохранять приложения на карту, нужно сделать её внутренней памятью.И тогда втыкай в другое устройство и фиг что ты с него получишь, но тут казус вышел, телефон начал подтуплять, я перезагрузил, и он перестал её своей считать, мол, либо формат, либо гуляй, я повтыкал в другие устройства, нифига, не прочитаешь, ну лан, думаю, фиг с ним, форматирую, и фиг телефон не отфарматировал, диск парт выдаёт ошибку»устройство не готово», нискоуровневое форматирование не помогает, минитул и акронис якобы удаляют раздел, но они тут же появляются, ах да, там указывает ,что на диске два раздела, один 16 метров, второй 30 гб, прям магия, но и проги по форматированию меня отшивают, то диск защён от записи, то гуляй, в общем, не весело, в одном сервисе помочь не смогли, я уже хз что ей делать, карта на 32 гб, покупал за несколько сотен грн, деньги не большие, но выкидать неохота её

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Приветствую.
      Как вариант это может быть повреждение самой флэш памяти.
      Вы с компьютера пробовали форматировать, в том числе утилитами представленными в статье? Форматирование через телефоны и планшеты не всегда может решить проблемные случаи.

      Ответить

      • Артём

        |

        Да, я ещё взял у друга его картридер и при просмотре в управлении дисками указывает два раздела,оба заполнены, удалить тоже не могу, разделы напоминают деление жёсткого на логические
        Как дополнительная информация, дискпарт показывает, что оба раздела скрытые

        Ответить

        • ToolGIR

          |

          Еще раз спрошу — вы утилитами из статьи форматировать пробовали? Они удаляют старые разделы, создают один рабочий и форматируют. Если память не повреждена физически это должно решить проблему. А управление дисками конечно не даст удалить.

          Ответить

          • Артём

            |

            Да, теми утилитами, что указы в статье я пользовался

            При удалении два исхода, на одном картридере пишет,что «устройство не готово» и шлёт меня куда подальше, через другой пишет, что удаляет, но если ввести список разделов, то они будто и не удалялись, или попробовать создать новый, но он при этом естественно не создастся, непонятица в общем

            Ответить

          • ToolGIR

            |

            Ну если даже SDformatter вам не помогает (его кстати рекомендуют многие крупные вендоры), то скорей всего это повреждение самой памяти. А с этим в домашних условиях уже ничего не сделать. В отличии от USB флешек у SD карт нет VID\PID, поэтому узнать их начинку как минимум очень сложно. Но даже если знать начинку и иметь соответствующую сервисную утилиту, то скорей всего нужен специальный картридер.
            Увы…

            Ответить

  • Руслан

    |

    а вот мне ничего не помогло,ни утилиты,не через редигид, не через дискпарт,даже утилита с оф сайта и та не спасла….у меня что флешка заговорённая?(

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Может зашифрована, может сама память повреждена, может контроллер. Угадывать по интернету еще не научился.

      Ответить

  • Александр

    |

    Мне вторая прога помогла, автору благодарочка =)

    Ответить

  • Ghost99

    |

    Не помогло ничего. Видно в прошивку запилили виртуальный CD *UNKNOWN*

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Бывает и такое. тут уже только утилиты от производителя помогут.

      Ответить

  • Юлия

    |

    Потребовалась срочная переустановка виндовс, под рукой оказался только внешний жесткий диск, на нем имелось порядка 300 гб очень нужной и полезной информации, пришлось создавать образ на нем, есть ли возможность, удалить только сам раздел, но при этом сохранить все, ранее находящиеся на нем файлы?

    Ответить

    • ToolGIR

      |

      Нужно уменьшить раздел с данными, а на освободившемся пространстве создать новый раздел под ваши нужды. Только так

      Ответить

  • Юрий

    |

    Просто спасибо

    Ответить

    • Юрий

      |

      Респект за статью, телик перестал видеть флешку, после того как я ее загрузочной делал, первой прогой все вылечилось. =)

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