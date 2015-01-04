Как удалить раздел на флешке
Что делать если объем флешки стал значительно меньше и форматированием это не исправляется? Скорее всего, причина в разделе ограниченного размера. Это могут быть, например, последствия работы каких-то программ или эксперименты над созданием загрузочной флешки. Я расскажу самый быстрый и простой способ удалить раздел на флешке и вернуть ее полную емкость.
Суть проблемы
Ситуация с моей флешкой: в проводнике отображается объем 1.91 ГБ, хотя она на 8ГБ и объем должен быть 7 ГБ с копейками. Форматирование из проводника ничего не даст, так как объем урезан из-за созданного на ней раздела на ~2000 МБ.
Если открыть Управление дисками, то мы видим, что флешка имеет рабочий раздел на 1.92 ГБ, а большая часть вообще значится как «не распределен».
Стандартное управление дисками в Windows не допускает манипуляции с разделами для съемных накопителей (коими флешки и являются). Все действия в меню просто недоступны.
Конечно, есть множество более продвинутых программ для управления разделами, которые умеют работать и с флешками, но их нужно скачивать, устанавливать, к тому же, они обычно не бесплатные.
Нам желательно обойтись без лишних программ и сделать это быстро. Один из самых известных способов – использовать diskpart. Это утилита командной строки, которая есть в любой Windows, начиная с XP. Но не каждому по кайфу сидеть и впечатывать эти команды, да и можно ошибиться, удалив не те разделы.
Мы пойдем легким путем – воспользуемся утилитой HP USB Disk Storage Format Tool и сделаем все быстро и просто. Для любителей хардкора (или на всякий случай) в конце поста вы найдете способ с diskpart.
HP USB Disk Storage Format ToolУтилита форматирования USB накопителей от Hewlett-Packard. Подходит для любых флешек, SD карт и других съемных накопителей. Работает с устройствами любых производителей (не только HP).
Скачать можно с softpedia.com или отсюда:
После скачивания, распакуйте и запустите HPUSBDisk.exe. Запускать нужно обязательно с правами администратора (правой кнопкой -> Запуск от имени администратора), иначе не будет работать.
Сам процесс буквально на пару кликов мышкой:
- Убедитесь, что флешка выбрана правильно (жесткие диски утилита не видит, переживать не стоит)
- Выберите нужную вам файловую (FAT32 или NTFS)
- Можно указать метку тома
- Убедитесь, что стоит галочка Quick Format
- Жмите Start
После этого утилита выдаст предупреждение, что данные будут уничтожены. Жмите Да, чтобы запустить процесс.
Быстрое форматирование занимает совсем немного времени, обычно меньше минуты. После завершения вы увидите окошко с результатами.
Можно закрывать программу и радоваться полному размеру флешки (на скрине видно, что он вернулся в норму).
SD Formatter Tool
Аналогичным с утилитой от HP функционалом обладает SD Formatter Tool. Скачать ее можно отсюда (есть версия для Windows и для Mac OS). Весит она немного больше (~6МБ) и требует установки.
Она хоть и создана для SD (SD/SDHC/SDXC), но работает с любыми USB накопителями. Форматирует только в FAT32 (если нужно что-то другое, то после можно переформатировать уже стандартными способами).
Способ с diskpart
Для начала нам нужна командная строка с правами администратора. Найти ее можно в меню Пуск (Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка), для запуска: правой кнопкой -> Запуск от имени администратора.
Удалить старый раздел и форматировать, можно выполнив следующие команды:
- diskpart (запуск утилиты)
- list disk (получаем список всех дисков в системе)
- select disk x (x – это номер вашего флеш накопителя в списке)
- detail disk (необязательно, просто чтобы убедиться, что флешка выбрана правильно)
- clean (удаление всех разделов на диске)
- create partition primary (создаем первичный раздел)
- select partition 1 (выбираем только что созданный раздел)
- format fs=ntfs quick (fs=fat32, если нужна файловая FAT32)
В итоге, весь процесс выглядит примерно так:
После 5 шага можно закрыть окно и отформатировать через проводник, но можно продолжить и через diskpart дальше.
Комментарии (34)
ДикийХищник
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ООО круто, я уже хотел выкидывать флешку, ты спас ее. Сделай
веб кошелек, чтобы люди могли позолотить ручку.
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ToolGIR
| #
Рад, что помогло! А денюжку, если кто хочет, пусть лучше детишкам на молочишко отдаст.
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мурат
| #
а версия для linux?
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ToolGIR
| #
Приветствую! Я liux не юзаю, а тем, кто юзает такие инструкции обычно не требуются. Знаю есть GParted и, наверное, еще десяток подобных.
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Мутал
| #
Спасибо, очень полезная программа. И ты тоже супер.
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ToolGIR
| #
Пожалуйста! Рад, что помогло.
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Syava
| #
Помогло Огромное СПАСИБО!!! Очень полезная статья и особенно прога
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ToolGIR
| #
Я рад
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Сергей
| #
Спасибо за помощь.
Мне инструкция с diskpart помогла
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ToolGIR
| #
Пожалуйста! Больше способов — больше шансов.
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Игорь
| #
Для Windows XP ничего не работает
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ToolGIR
| #
Все представленные способы прекрасно работают на любой версии Windows. XP в том числе.
Возможно ваша проблема в чем-то другом. Подробностей не добавите?
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Ильюха
| #
Огромное спасибо!!!После форматирования никак не получалось сделать загрузочную флешку.А нужно было всего лишь создать первичный раздел.
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ToolGIR
| #
Отлично!
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TImur
| #
Программа DiskPart обнаружила ошибку: Параметр задан неверно.
Дополнительные сведения см. в журнале событий системы.
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ToolGIR
| #
И после какой это команды? Для начала напишите, что набираете.
Если на этапе форматирования, то возможно флешка битая.
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Art
| #
Может посоветуете что то! у меня на телефоне стояла флешка 64 было сделано так что внутренняя память телефона объедини на со флешкой, после глюка или вируса часть программ удалилось я решил форматнуть но не помогло и мало того формат преобразовался в RAW, я всеми средствами пробывал удалить разделы, отформатировать как только не пытался все не помогло. может есть какоето средство еще, жалко выкидывать (напишите на почту)спасибо
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ToolGIR
| #
RAW в большинстве случаев значит, что повреждена MBR. Если данные уже не важны и повреждение не физическое, то первый способ с HP USB Disk Storage Format Tool вам поможет (проверено). Естественно для этого карту придется вынуть из телефона и через кардридер подключить к компу.
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Артём
| #
У меня вообще веселуха, чтобы на телефоне сохранять приложения на карту, нужно сделать её внутренней памятью.И тогда втыкай в другое устройство и фиг что ты с него получишь, но тут казус вышел, телефон начал подтуплять, я перезагрузил, и он перестал её своей считать, мол, либо формат, либо гуляй, я повтыкал в другие устройства, нифига, не прочитаешь, ну лан, думаю, фиг с ним, форматирую, и фиг телефон не отфарматировал, диск парт выдаёт ошибку»устройство не готово», нискоуровневое форматирование не помогает, минитул и акронис якобы удаляют раздел, но они тут же появляются, ах да, там указывает ,что на диске два раздела, один 16 метров, второй 30 гб, прям магия, но и проги по форматированию меня отшивают, то диск защён от записи, то гуляй, в общем, не весело, в одном сервисе помочь не смогли, я уже хз что ей делать, карта на 32 гб, покупал за несколько сотен грн, деньги не большие, но выкидать неохота её
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ToolGIR
| #
Приветствую.
Как вариант это может быть повреждение самой флэш памяти.
Вы с компьютера пробовали форматировать, в том числе утилитами представленными в статье? Форматирование через телефоны и планшеты не всегда может решить проблемные случаи.
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Артём
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Да, я ещё взял у друга его картридер и при просмотре в управлении дисками указывает два раздела,оба заполнены, удалить тоже не могу, разделы напоминают деление жёсткого на логические
Как дополнительная информация, дискпарт показывает, что оба раздела скрытые
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ToolGIR
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Еще раз спрошу — вы утилитами из статьи форматировать пробовали? Они удаляют старые разделы, создают один рабочий и форматируют. Если память не повреждена физически это должно решить проблему. А управление дисками конечно не даст удалить.
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Артём
| #
Да, теми утилитами, что указы в статье я пользовался
При удалении два исхода, на одном картридере пишет,что «устройство не готово» и шлёт меня куда подальше, через другой пишет, что удаляет, но если ввести список разделов, то они будто и не удалялись, или попробовать создать новый, но он при этом естественно не создастся, непонятица в общем
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ToolGIR
| #
Ну если даже SDformatter вам не помогает (его кстати рекомендуют многие крупные вендоры), то скорей всего это повреждение самой памяти. А с этим в домашних условиях уже ничего не сделать. В отличии от USB флешек у SD карт нет VID\PID, поэтому узнать их начинку как минимум очень сложно. Но даже если знать начинку и иметь соответствующую сервисную утилиту, то скорей всего нужен специальный картридер.
Увы…
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Руслан
| #
а вот мне ничего не помогло,ни утилиты,не через редигид, не через дискпарт,даже утилита с оф сайта и та не спасла….у меня что флешка заговорённая?(
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ToolGIR
| #
Может зашифрована, может сама память повреждена, может контроллер. Угадывать по интернету еще не научился.
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Александр
| #
Мне вторая прога помогла, автору благодарочка
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ToolGIR
| #
Круто, я рад )
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Ghost99
| #
Не помогло ничего. Видно в прошивку запилили виртуальный CD
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ToolGIR
| #
Бывает и такое. тут уже только утилиты от производителя помогут.
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Юлия
| #
Потребовалась срочная переустановка виндовс, под рукой оказался только внешний жесткий диск, на нем имелось порядка 300 гб очень нужной и полезной информации, пришлось создавать образ на нем, есть ли возможность, удалить только сам раздел, но при этом сохранить все, ранее находящиеся на нем файлы?
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ToolGIR
| #
Нужно уменьшить раздел с данными, а на освободившемся пространстве создать новый раздел под ваши нужды. Только так
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Юрий
| #
Просто спасибо
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Юрий
| #
Респект за статью, телик перестал видеть флешку, после того как я ее загрузочной делал, первой прогой все вылечилось.
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